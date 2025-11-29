Bug software Airbus, ritardi e cancellazioni in tutto il mondo

Keystone-SDA

Il richiamo di circa 6.000 aeromobili A320, annunciato da Airbus per sostituire un software vulnerabile alle radiazioni solari, ha causato ritardi e cancellazioni in tutto il mondo, dalle Filippine alla Colombia.

3 minuti

(Keystone-ATS) Il produttore di aeromobili europeo ha annunciato in un comunicato di aver chiesto a tutti i clienti che utilizzano questo software di “interrompere immediatamente i voli” dopo aver analizzato il guasto tecnico.

Il bug era stato evidenziato da un incidente avvenuto lo scorso 30 ottobre negli Stati Uniti su un volo JetBlue tra Cancún, in Messico, e Newark, vicino a New York. In quell’occasione il jet a corridoio unico – in piena fase di crociera e con il pilota automatico attivo – ha iniziato a scendere in modo incontrollato per alcuni secondi prima di tornare in quota. Una quindicina di persone sono rimaste ferite.

Da alcune ore a settimane

L’aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida. L’analisi dell’incidente “ha rivelato che l’intensa radiazione solare potrebbe corrompere i dati essenziali per il funzionamento dei comandi di volo”, ha riferito il gruppo europeo.

Per la maggior parte degli aerei, l’aggiornamento software dalla versione precedente richiederà “alcune ore”. Ma per circa 1.000 velivoli, comporterà la sostituzione dell’hardware del computer, “che richiederà settimane”, ha spiegato una fonte vicina alla vicenda.

Il problema riguarda un computer di controllo degli elevatori e degli alettoni (ELAC) prodotto da Thales. Il fornitore di Airbus ha dichiarato di non essere responsabile del problema. “La funzionalità in questione è supportata da un software che non è di responsabilità di Thales”, ha affermato. Airbus non ha specificato quale azienda abbia progettato e aggiornato questo software.

Priorità alla sicurezza

Il gruppo “riconosce che queste raccomandazioni causeranno interruzioni operative per passeggeri e clienti”. “Ci scusiamo per l’inconveniente causato e collaboreremo a stretto contatto con gli operatori, mantenendo la sicurezza come nostra priorità assoluta e fondamentale”, ha aggiunto il produttore di aeromobili europeo.

Airbus S.A.S. è una società costruttrice di aeromobili con sede a Blagnac, in Francia, interamente controllata dall’omonimo gruppo industriale europeo. È il primo produttore di aerei civili al mondo per numero di consegne avendo superato la rivale statunitense Boeing nella prima metà del 2019.