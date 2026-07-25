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Bunker in disuso: esercito valuta rimessa in esercizio

Keystone-SDA

La situazione geopolitica tesa in Europa sta facendo rivalutare al Dipartimento federale della difesa l'importanza dei vecchi bunker in disuso.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) I requisiti in materia di protezione, resilienza e decentralizzazione dell’Esercito sono aumentati e anche la necessità di spazi di stoccaggio protetti è cresciuta, ha sottolineato a Keystone-ATS il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), confermando una notizia riportata in prima pagina dal “Blick”.

Si cercano soprattutto spazi di stoccaggio protetti per il deposito di materiali di consumo, pezzi di ricambio, medicinali, apparecchiature elettroniche, merci pericolose o anche munizioni.

Per questo l’Ufficio federale per l’armamento (Armasuisse) ha indetto una gara d’appalto pubblica con l’incarico di valutare la rimessa in esercizio dei bunker inutilizzati. Uno studio dovrebbe illustrare come questi impianti sotterranei dell’esercito possano essere riattivati in modo innovativo ed economicamente efficiente, è stato precisato.

Per motivi di riservatezza non vengono comunicati né il numero dei bunker né ulteriori particolari. Secondo informazioni della Confederazione, i precedenti portafogli immobiliari dell’esercito comprendevano un numero considerevole di impianti di approvvigionamento sotterranei, caverne per munizioni, ospedali militari, bunker per aerei, postazioni, alloggi protetti, rifugi e posti di comando.

Non si sa quanti impianti sotterranei di questo tipo vi siano in Svizzera. Fonti storiche parlano di circa 20 mila “strutture di difesa”, come riporta il quotidiano svizzero tedesco. A questi si aggiungono circa nove milioni di luoghi protetti distribuiti fra circa 370 mila rifugi privati e pubblici, come si evince dal sito dell’Ufficio federale per la protezione della popolazione.

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