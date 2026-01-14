Burckhardt Compression, addio a 68 impieghi a Winterthur

Keystone-SDA

Si concretizza il taglio occupazionale annunciato nel novembre scorso dal gruppo industriale Burckhardt Compression nella sua sede di Winterthur (ZH).

(Keystone-ATS) Saranno cancellati 68 impieghi con funzioni amministrative, ha indicato l’azienda confermando una notizia pubblicata dalla stampa locale.

In novembre il gruppo aveva motivato la riduzione dell’organico con l’inasprimento della concorrenza a causa del franco forte. All’epoca si parlava di alcune decine di posti di lavoro. Parte degli impieghi saranno trasferiti in India. “Winterthur rimarrà comunque la sede centrale dell’azienda”, aveva sottolineato il direttore finanziario Rolf Brändli.

Fondata nel 1844 da Franz Burckhardt come officina meccanica a Basilea, l’azienda era passata nel 1969 nell’orbita di Sulzer, per poi nel 2002 tornare indipendente. Oggi è specializzata nella produzione di compressori, macchinari essenziali per comprimere, raffreddare o liquefare gas industriali. Nel 2024 ha superato per la prima volta la soglia di un miliardo di franchi di fatturato. Dal 2006 la società è quotata in borsa: oggi l’azione sale di oltre l’1% e positiva è anche la performance sull’arco di cinque anni: +64%.