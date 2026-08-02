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Burnham, ‘implacabile contro attraversamenti della Manica’

Keystone-SDA

Il premier britannico Andy Burnham promette di essere "implacabile" contro gli attraversamenti con piccole imbarcazioni su entrambe le sponde della Manica e raddoppia gli agenti impegnati nella lotta contro le bande di trafficanti di esseri umani. Lo riporta la Bbc.

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(Keystone-ATS) “La gente vuole che questo problema venga affrontato”, ha dichiarato, aggiungendo: “Dobbiamo anche costruire un sistema che offra rotte sicure per le persone, perché questo elimina anche il vantaggio competitivo delle bande”.

Il dibattito politico in materia di immigrazione clandestina in Gran Bretagna è tornato alla ribalta dopo che decine di migliaia di migranti hanno raggiunto a nuoto l’exclave spagnola di Ceuta giovedì scorso. “C’è una questione più ampia che riguarda l’area Schengen e il nostro rapporto con essa – ha proseguito – e naturalmente, vorrei essere in costante dialogo con l’Ue su questi temi”. Le sue dichiarazioni sono giunte poco dopo l’annuncio del Ministero dell’Interno britannico relativo all’aumento del numero di agenti della National Crime Agency (Nca) impegnati nella lotta contro le bande di trafficanti che facilitano gli attraversamenti con piccole imbarcazioni, passati da 376 all’inizio del 2025 a quasi 800.

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