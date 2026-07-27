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Burnham vede Zelensky, ‘presto sarò a Kiev’

Keystone-SDA

Il premier britannico Andy Burnham ha incontrato per la prima volta da quando è in carica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella base della Royal Navy di Portsmouth, nel sud dell'Inghilterra, parlando di una "stretta partnership" militare tra Londra e Kiev.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Burnham si è detto intenzionato ad andare “presto” in visita in Ucraina, senza specificare una data.

“È stato un incontro molto caloroso, pensavo che avrei legato subito con lui, ed è stato così”, ha sottolineato Burnham parlando a Sky News. Il premier ha riferito che i due leader hanno discusso di cooperazione militare, in particolare riguardo alla difesa delle infrastrutture nazionali critiche dell’Ucraina durante il prossimo inverno.

Inoltre, come già preannunciato, è stata data agli ucraini la possibilità di sviluppare lo Stone Cloak, un sistema britannico di guerra elettronica progettato per bloccare i sistemi di rilevamento russi e rendere i droni di Kiev più difficili da individuare e intercettare. Nel corso della visita di Zelensky, i due leader hanno visitato la base navale, incontrato le truppe ucraine in addestramento nel Regno Unito oltre a tenere un incontro bilaterale. I media britannici autorizzati a rivolgere domande a Burnham erano comunque molto più interessati alle misure interne politiche ed economiche che il neo primo ministro laburista intende annunciare.

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