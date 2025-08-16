The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Bus caduto in fiume ad Algeri, proclamato un giorno di lutto

Keystone-SDA

La Presidenza algerina ha proclamato un giorno di lutto nazionale a partire dalla scorsa mezzanotte, con bandiere a mezz'asta, in memoria delle 18 vittime dell'autobus precipitato ieri pomeriggio nel fiume di El Harrache alla periferia est della capitale nordafricana.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha reso noto la presidenza algerina in un post pubblicato nella tarda serata di ieri sui propri social.

Il capo dello Stato Abdelmadjid Tebboune ha disposto un’indennità di un milione di dinari (circa 6’200 franchi) a favore di ciascuna famiglia colpita dalla tragedia.

Secondo l’ultimo bilancio della Protezione civile, l’incidente ha provocato 18 vittime – 14 uomini e 4 donne – e 24 feriti, di cui due in condizioni critiche.

Da parte sua, il ministro degli Interni, Brahim Merad, ha annunciato l’apertura di un’inchiesta per accertare cause e circostanze dell’incidente.

Parallelamente, il ministro dei Trasporti, Said Sayoud, ha annunciato un piano di rinnovamento progressivo che interesserà circa 80 mila autobus ormai vetusti e deteriorati.

La vicenda ha rilanciato dure critiche alla politica governativa sul settore, segnata da restrizioni alle importazioni e da una grave carenza di pezzi di ricambio.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
28 Mi piace
54 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
9 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR