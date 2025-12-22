The Swiss voice in the world since 1935
Bus si ribalta sull’isola di Giava, almeno 16 morti

Keystone-SDA

Almeno 16 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite stamattina nello schianto di un autobus su un'autostrada dell'isola indonesiana di Giava, riferiscono i soccorritori.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il mezzo di trasporto pubblico in viaggio dalla capitale Giacarta a Yogyakarta ha imboccato una curva a velocità elevata, ha colpito il guardrail e si è ribaltato.

Gli incidenti stradali sono frequenti in Indonesia, dove i veicoli sono spesso vecchi e mal tenuti e le norme del codice della strada non sempre vengono rispettate. Nel 2019 almeno 35 persone sono morte quando un bus è precipitato in un burrone sull’isola di Sumatra.

