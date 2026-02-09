Cablex taglia impieghi, saltano decine di posti

Keystone-SDA

Soppressione di impieghi presso Cablex AG, società controllata da Swisscom specializzata nella costruzione e manutenzione di reti di telecomunicazione: saranno interessate diverse decine di dipendenti in Svizzera.

(Keystone-ATS) L’azienda ha avviato un processo di riduzione dell’organico che coinvolge “un numero a due cifre” di persone su un totale di 2300 collaboratori in Svizzera, ha indicato all’agenzia Awp un responsabile della comunicazione confermando una notizia diffusa da 20 Minuten.

La decisione è motivata da un contesto di mercato definito difficile. Secondo l’impresa il principale fattore è la forte pressione sui prezzi nel settore dell’edilizia di infrastrutture, causato da una concorrenza agguerrita. A questo si aggiungono i processi di automazione sempre più vasti e il quadro di incertezza economica generale, che spingono la società a ristrutturarsi per mantenere la competitività.

Cablex ha assicurato che i dipendenti colpiti dal licenziamento saranno aiutati nel cercare un nuovo impiego. Il supporto sarà fornito da Worklink, un’altra società di Swisscom, che si occupa di collocamenti sia per posizioni interne al gruppo che presso aziende esterne. Verrà inoltre applicato il piano sociale negoziato.

Fondata nel 2001 e con sede a Gümligen, nel canton Berna, Cablex è nata dalla divisione di costruzione di reti della stessa Swisscom ed è oggi il suo principale fornitore in tale campo. Dallo scorso anno l’azienda è attiva anche in Germania attraverso una controllata. Il ridimensionamento riguarda tuttavia esclusivamente le operazioni in territorio elvetico.