Cade il governo Bayrou, Assemblée Nationale nega la fiducia

È caduto dopo meno di 9 mesi il governo francese del centrista François Bayrou. L'Assemblée Nationale, davanti alla quale si era presentato con un discorso di politica generale, ha votato oggi a larga maggioranza contro la fiducia: 194 voti a favore, 364 contrari.

1 minuto

(Keystone-ATS) La differenza fra sì e i no al governo Bayrou è stata decisamente più ampia del previsto. I voti della coalizione della maggioranza erano stati calcolati alla vigilia in 220, mentre soltanto 194 di quelli previsti sono stati depositati nell’urna.

Hanno invece fatto il pieno, e oltre, le opposizioni dell’intera gauche e dell’estrema destra.

