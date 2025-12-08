The Swiss voice in the world since 1935
Cade un piccolo aereo sui Pirenei, quattro morti

Un istruttore e tre studenti dell'Ecole Nationale d'Aviation Civil (ENAC) francese, di età compresa tra 18 e 25 anni, sono morti domenica nell'Ariège, sui Pirenei, nello schianto di un aereo leggero. Lo hanno annunciato oggi le autorità dell'Esagono.

(Keystone-ATS) La procura della Repubblica è stata informata, e un’inchiesta stabilirà le circostanze dell’incidente.

Dopo ricerche a terra e in volo, il velivolo, un monomotore tipicamente utilizzato dagli aeroclub, è stato ritrovato ieri sera a un’altitudine di 1’200 metri nei Pirenei, insieme ai corpi dei quattro occupanti, tre uomini e una donna, secondo fonti vicine alle indagini.

L’aeroclub di Saint-Girons (Ariège) ha contattato il Centro di Coordinamento del Soccorso Aeronautico (ARCC) di Lione, che ha inviato due elicotteri, uno della gendarmeria e l’altro della protezione civile, per effettuare le ricerche aeree. Da parte sua, la prefettura ha inviato vigili del fuoco e gendarmi per le ricerche a terra. Sul posto, i soccorritori alpini hanno potuto solo confermare il decesso di quattro persone.

