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Calano gli svizzeri che spendono più di 6’000 fr. per le vacanze

Calano gli svizzeri che spendono più di 6'000 fr. per le vacanze
Calano gli svizzeri che spendono più di 6'000 fr. per le vacanze Keystone-SDA

Il numero di svizzeri che dispongono di budget elevati per le vacanze è in calo: la percentuale degli intervistati che spende più di 6'000 franchi all'anno è scesa dal 19% dell'anno scorso all'11,9%, stando a uno studio di Swiss Bankers.

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(Keystone-ATS) In compenso, i budget di viaggio nella fascia di prezzo media sono aumentati, afferma il fornitore di servizi finanziari in un comunicato diffuso ieri sera. Con il 41,9%, la maggioranza dei circa mille intervistati spende ogni anno tra i 2’001 e i 4’000 franchi per i viaggi; si tratta di una quota nettamente superiore rispetto al 2025 (36,1%). La percentuale di persone con un budget di viaggio compreso tra 4’001 e 6’000 franchi è salita al 20,8%, a fronte del 17,3% dell’anno scorso.

Un terzo degli intervistati ha effettuato tre o più viaggi negli ultimi dodici mesi, si legge ancora nel comunicato. I conflitti in corso nel mondo influenzano le abitudini di viaggio degli svizzeri: più della metà evita il Medio Oriente e circa un quarto non intende recarsi in Russia e in Ucraina o negli Stati Uniti.

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