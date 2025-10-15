The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Calano ordinativi di Sulzer, tra le prime industrie a informare

Keystone-SDA

Ordinativi in leggero calo per Sulzer: lo storico gruppo industriale zurighese, fra le prime società elvetiche a informare sull'andamento degli affari a tre quarti dell'anno, ha visto nei primi nove mesi le nuove commesse scendere (su base annua) dell'1,2%.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) L’importo è di 2,8 miliardi di franchi.

La variazione si basa su dati organici, cioè rettificati per correggere gli effetti valutari e l’impatto di acquisizioni e cessioni, spiega la società in un comunicato odierno. Stando alla dirigenza per alcuni progetti di grandi dimensioni le decisioni dei clienti hanno subito ritardi a causa dell’incertezza della situazione economica globale.

La contrazione degli ordini è comunque rallentata nel terzo trimestre: alla fine del primo semestre la diminuzione era infatti ancora del 2,4%. E i vertici confermano gli obiettivi per l’insieme dell’esercizio: i risultati annuali saranno pubblicati il 26 febbraio 2026.

La reazione della borsa alle informazioni diffuse di primo mattino è stata moderata: nella prima ora di contrattazioni l’azione Sulzer era in rialzo frazionale, in modo praticamente speculare al mercato generale. Dall’inizio di gennaio il titolo ha guadagnato il 2%; sull’arco di cinque anni la performance è del +164%.

Sulzer è un marchio storico dell’economia elvetica. L’azienda fondata nel 1834 a Winterthur (ZH) da Johann Jacob Sulzer si distinse nei decenni seguenti per lo spirito innovativo non solo in campo industriale: nel 1870 la società creò infatti la prima scuola professionale aziendale della Svizzera e nel 1890 la prima commissione dei lavoratori del paese. Oggi Sulzer è una realtà con un organico (a fine dicembre 2024) di oltre 13’400 posti di lavoro a tempo pieno, specializzata nelle applicazioni di ingegneria dei fluidi e di trattamento chimico: concretamente quindi tecnologie di pompaggio, agitazione, miscelazione, separazione, purificazione, cristallizzazione e polimerizzazione ad alta efficienza energetica per liquidi di ogni tipo.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR