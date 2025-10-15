Calano ordinativi di Sulzer, tra le prime industrie a informare

Keystone-SDA

Ordinativi in leggero calo per Sulzer: lo storico gruppo industriale zurighese, fra le prime società elvetiche a informare sull'andamento degli affari a tre quarti dell'anno, ha visto nei primi nove mesi le nuove commesse scendere (su base annua) dell'1,2%.

(Keystone-ATS) L’importo è di 2,8 miliardi di franchi.

La variazione si basa su dati organici, cioè rettificati per correggere gli effetti valutari e l’impatto di acquisizioni e cessioni, spiega la società in un comunicato odierno. Stando alla dirigenza per alcuni progetti di grandi dimensioni le decisioni dei clienti hanno subito ritardi a causa dell’incertezza della situazione economica globale.

La contrazione degli ordini è comunque rallentata nel terzo trimestre: alla fine del primo semestre la diminuzione era infatti ancora del 2,4%. E i vertici confermano gli obiettivi per l’insieme dell’esercizio: i risultati annuali saranno pubblicati il 26 febbraio 2026.

La reazione della borsa alle informazioni diffuse di primo mattino è stata moderata: nella prima ora di contrattazioni l’azione Sulzer era in rialzo frazionale, in modo praticamente speculare al mercato generale. Dall’inizio di gennaio il titolo ha guadagnato il 2%; sull’arco di cinque anni la performance è del +164%.

Sulzer è un marchio storico dell’economia elvetica. L’azienda fondata nel 1834 a Winterthur (ZH) da Johann Jacob Sulzer si distinse nei decenni seguenti per lo spirito innovativo non solo in campo industriale: nel 1870 la società creò infatti la prima scuola professionale aziendale della Svizzera e nel 1890 la prima commissione dei lavoratori del paese. Oggi Sulzer è una realtà con un organico (a fine dicembre 2024) di oltre 13’400 posti di lavoro a tempo pieno, specializzata nelle applicazioni di ingegneria dei fluidi e di trattamento chimico: concretamente quindi tecnologie di pompaggio, agitazione, miscelazione, separazione, purificazione, cristallizzazione e polimerizzazione ad alta efficienza energetica per liquidi di ogni tipo.