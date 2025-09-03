The Swiss voice in the world since 1935
Calciatore Breel Embolo si difende in tribunale a Basilea

Keystone-SDA

Il giocatore della nazionale svizzera di calcio Breel Embolo si è presentato oggi al Tribunale d'appello di Basilea Città per difendersi dalle accuse di minacce ripetute, in relazione a un caso risalente al 2018. In prima istanza era stato condannato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Embolo, all’epoca dei fatti 21enne e giocatore del Basilea, avrebbe minacciato due uomini. Il Tribunale penale lo ha condannato nel 2023 a una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da 3000 franchi con la condizionale. Contro la sentenza il giocatore ha presentato ricorso.

Embolo si trovava in compagnia di due amici. Secondo l’accusa, il gruppetto si è scontrato con due uomini e nei confronti di uno il calciatore avrebbe esternato minacce quali “vi anniento, non sapete chi sono io?”, mentre all’altro ha detto “farò pestare pure te, figlio di puttana”.

La presidente del tribunale, per la sentenza di primo grado, si era basata sui racconti dei testimoni. “I tre uomini e le due donne hanno descritto chiaramente che l’aggressività proveniva da Embolo”, aveva detto.

All’apertura del processo odierno, Embolo ha preso la parola e ha ammesso di aver proferito degli insulti, cosa di cui si scusa. Nega tuttavia con fermezza di aver minacciato qualcuno.

