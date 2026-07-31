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Calcio: Milan, è morto Franco Baresi

Keystone-SDA

Il calcio italiano è in lutto: nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera milanista aveva 66 anni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo annuncia il Milan su X: “La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio – si legge – e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”.

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