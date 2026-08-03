Caldo record a Vienna, misurati 40,1 gradi

Keystone-SDA

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Storico record di caldo a Vienna, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca con 40,1 gradi. Lo ha confermato la Geosphere Austria, precisando che il dato è stato rilevato dalla stazione meteorologica di Stammersdorf.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito da un portavoce dell’istituto all’agenzia Apa, la temperatura record potrebbe salire ulteriormente nel corso della giornata, con i meteorologi che prevedono valori estremi anche per i prossimi giorni.

La Geosphere ha già emesso il livello massimo di allerta meteo (bollino rosso) per Vienna, il Burgenland settentrionale e il nord-est della Bassa Austria. Gli esperti non escludono che possa essere battuto persino il primato assoluto nazionale per l’Austria di 40,5 gradi, registrato a Bad Deutsch-Altenburg nel 2013.