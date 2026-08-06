Caldo record in Germania, a giugno 9600 decessi in una settimana
Il forte caldo colpisce anche in Germania, dove l'istituto Robert Koch ha diffuso i dati sulle vittime di giugno, un numero di casi decisamente maggiore di quanto si ritenesse finora.
(Keystone-ATS) Soltanto nella settimana dal 22 al 28 giugno sono stati 9600 i decessi attribuiti all’emergenza caldo.
Si tratta dei giorni in cui la colonnina di mercurio ha segnato un nuovo record nella Repubblica federale, arrivando a toccare i 41,3 gradi nel Saarland, piccola regione dell’ovest.