Camere: approvvigionamento economico, PFAS e 13esima AVS

Keystone-SDA

La giornata odierna al Consiglio nazionale (08.00-13.00 e 15.00-19.00) inizia con l'esame del progetto volto a dotare l'Approvvigionamento economico del Paese degli strumenti per far fronte alle problematiche attuali e di renderlo più resiliente alle crisi future.

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(Keystone-ATS) Le esperienze maturate durante situazioni di crisi, quali la pandemia di COVID-19 e il rischio di penuria di energia elettrica, hanno reso evidente la necessità di un adeguamento della normativa, aggiornata per l’ultima volta nel 2017, spiega il governo nel messaggio.

La Camera del popolo terrà in seguito un dibattito d’attualità sul tema “Assicurazione contro la disoccupazione”. Seguirà l’esame della legge che mira a consentire il risarcimento per la bonifica delle PFAS con effetto retroattivo.

Altro tema in agenda: la modifica della legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica (LAiSE) e il messaggio concernente la modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese d’importanza critica). L’obiettivo di entrambi i disegni è ridurre i rischi economici connessi alle imprese d’importanza critica e, di conseguenza, rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico.

Durante la seduta ci sarà anche lo spazio per esaminare una mozione del “senatore” Marco Chiesa (UDC/TI) che chiede di introdurre una tassa di transito per il traffico stradale che attraversa la Svizzera senza fermarsi. La commissione dei trasporti propone di approvare l’atto parlamentare.

Il Consiglio degli Stati (08.00-13.00) discuterà uno dei temi forti di questa sessione, se non dell’intera legislatura: il finanziamento della tredicesima mensilità AVS. La Commissione della sicurezza sociale (CSSS-S) propone una soluzione mista, basata su un aumento dell’IVA e dei contributi salariali.

Lo scorso giugno gli Stati avevano già approvato un finanziamento misto, ma a settembre il Nazionale aveva preferito scegliere il solo aumento dello 0,7% dell’IVA fino al 2030.

La nuova proposta della CSSS-S prevede un aumento limitato dei contributi salariali di 0,3 punti percentuali e dell’IVA di 0,4 punti percentuali (anziché 0,4 e 0,5 punti percentuali, come inizialmente proposto dagli Stati). Considerata l’evoluzione della congiuntura, la Commissione rinuncia inoltre alla riduzione simultanea dei contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.

Il Consiglio nazionale e quello degli Stati dovranno poi esprimersi sulle proposte della Conferenza di conciliazione in merito al controprogetto all’iniziativa sulla neutralità. I “senatori” hanno sempre difeso la necessità di presentare una controproposta, per evitare che l’iniziativa venga accolta in votazione.

La Camera del popolo si è invece sempre opposta ritenendo che il controprogetto non rappresenterebbe un valore aggiunto, anzi solleverebbe più domande che risposte. I due rami del Parlamento si sono invece sempre trovati d’accordo nel raccomandare il “no” all’iniziativa popolare.