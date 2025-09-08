The Swiss voice in the world since 1935

Camere: inizia la sessione, oggi “denaro contante” e legge cartelli

Keystone-SDA

Inizia oggi la sessione autunnale delle Camere federali con un ricco menu: F-35A, finanziamento della 13esima rendita AVS, e sei iniziative popolari, tra cui quella sulla Svizzera a 10 milioni di abitanti, quella sul canone a 200 franchi e quella sul denaro contante.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Quest’ultima, denominata “Il denaro contante è libertà”, sarà esaminata proprio oggi dal Consiglio nazionale (che si riunirà dalle 14.30 alle 19.00). Già decisa da entrambi i consigli la raccomandazione di voto negativa, resta da affinare il controprogetto, che prevede l’iscrizione nella Costituzione del mantenimento di monete e banconote, così come anche quello del franco quale divisa nazionale. Una sola divergenza – minore – oppone ancora Consiglio nazionale e degli Stati. Salvo enormi sorprese verrà appianata nel pomeriggio.

La Camera del popolo discuterà anche della mozione del “senatore” Jakob Stark (UDC/TG), che mira a limitare la rimunerazione annuale dei quadri superiori delle grandi banche a 3-5 milioni di franchi, bonus compresi. La Commissione dell’economia e dei tributi propone di modificare il testo dell’atto parlamentare sopprimendo il tetto massimo ma introducendo il divieto di versare retribuzioni variabili in mancanza di risultati positivi dell’attività.

Il Consiglio degli Stati inizierà la seduta (16.15 – 20.00) esaminando le divergenze in merito alla revisione parziale della legge sui cartelli. I “senatori” discuteranno in seguito del messaggio riguardante la formazione professionale superiore che prevede quattro misure. Le disposizioni riguardano il diritto alla denominazione delle scuole specializzate superiori, l’introduzione di titoli complementari, la possibilità di sostenere gli esami in inglese e la flessibilizzazione degli studi post-diploma.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR