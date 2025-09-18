The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Camere: lavoro ridotto, Patto sulla migrazione e IPG

Keystone-SDA

La seduta odierna del Consiglio nazionale (08.00-13.00) inizierà con l'esame della modifica della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione volta a estendere la durata massima per lavoro ridotto. Tema diventato d'attualità dopo l'imposizione dei dazi USA.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Con questo disegno di legge si intende sostenere le aziende dell’industria tecnologica e i loro fornitori, che a causa della difficile situazione congiunturale hanno già introdotto il lavoro ridotto. Alcune di esse raggiungeranno presto l’attuale durata massima d’indennizzo e risentono dell’incertezza dei mercati globali, fatto che mette a repentaglio numerosi posti di lavoro.

Con l’adozione dei dazi statunitensi, la necessità di agire si è fatta impellente. Se il dossier sarà approvato oggi dalla Camera del popolo come proposto dalla maggioranza della commissione preparatoria, la riforma potrebbe entrare in vigore già entro fine mese.

Il Nazionale si esprimerà poi sull’Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità (ACCTS) che la Svizzera ha firmato, lo scorso 15 novembre, con Costa Rica, Islanda e Nuova Zelanda. Si tratta di un nuovo tipo di intesa commerciale, che persegue principalmente obiettivi di politica ambientale.

La Camera discuterà anche del riveduto accordo di libero scambio tra i quattro Paesi dell’AELS, tra cui la Svizzera, e il Cile; nonché della revisione della Legge sui diritti politici (LDP). Tra le novità, sarà inserita una base legale per consentire a titolo sperimentale la raccolta elettronica delle firme (e-collecting).

Da parte sua, il Consiglio degli Stati (08.15-13.00) si occuperà in apertura delle divergenze, minori, che concernono il Patto sulla migrazione dell’Unione europea. Le due Camere hanno già approvato il principio della partecipazione al meccanismo di solidarietà dell’Ue per la ripartizione dei migranti, anche se a determinate condizioni.

I “senatori” si occuperanno anche del messaggio del Consiglio federale che armonizza le prestazioni erogate dall’Indennità di perdita di guadagno (IPG). Queste ultime saranno aggiornate alla luce degli sviluppi della società. Non sono previste uscite supplementari.

Altro tema all’ordine del giorno: l’approvazione della Convenzione tra la Svizzera e l’Argentina che coordina i sistemi di sicurezza sociale dei due Stati per quanto riguarda le assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS e AI) e disciplina in particolare il versamento delle rendite all’estero. Il testo è stato firmato il 27 maggio 2024 ed entrerà in vigore definitivamente non appena sarà stato approvato da entrambi i Parlamenti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR