Camere: legge CO2 e cartella digitale paziente in agenda

3 minuti

(Keystone-ATS) Riprendono stamane, a due giorni dal termine della sessione primaverile, i lavori alle camere federali.

Dalle 08:00, il parlamento si riunirà in Assemblea federale per l’elezione di due giudici del Tribunale amministrativo federale e un giudice, non di carriera, del Tribunale federale.

Dopo l’elezione dei magistrati, la camera del popolo – che siederà anche nel pomeriggio fino alle 19.00 – affronterà a livello di divergenze la Legge sul CO2 e una mozione riguardante la futura esposizione nazionale. In agenda anche tutta una serie di interventi di pertinenza del Dipartimento dell’economia, formazione e ricerca e del Dipartimento dell’ambiente, trasporti, energia e telecomunicazioni.

Nel pomeriggio, l’agenda dei lavori prevede due convenzioni, con Slovenia e Francia, su aspetti fiscali. Il plenum dovrà anche esprimersi sulla proposta della conferenza di conciliazione riguardante l’importante dossier sulla cartella elettronica del paziente.

Un’iniziativa parlamentare domanda la reintroduzione del doppio cognome dopo il matrimonio e un postulato uno studio circa lo scambio di dati del casellario giudiziale con l’Italia.

È in programma anche una sessione straordinaria chiesta dall’UDC che presenterà due mozioni, l’una per chiedere maggiore protezione delle frontiere nazionali e l’altra volta a rifiutare l’asilo ai cittadini di Paesi del Consiglio d’Europa.

Per il Consiglio degli Stati la giornata dei lavori potrebbe essere più corta, ossia finire alle 13.00 come consuetudine, ma tenuto conto della quantità dei temi in programma, la camera dei Cantoni potrebbe anche riunirsi nel pomeriggio.

Il programma dei lavori prevede in apertura dei lavori due mozioni che chiedono di introdurre un congedo giovanile di due settimane, oggi solo di una settimana. Nel settembre scorso, il Nazionale aveva approvato i testi inoltrati da Ursula Schneider Schüttel (PS/FR) e Maja Riniker (PLR/AG) che chiedono di allungare il congedo giovanile non pagato per attività extrascolastiche.

In seguito, il menù prevede tutta una serie di atti parlamentari afferenti l’asilo – costi, rimpatri, partenariati migratori, ecc – e lo statuto di protezione S concesso ai profughi ucraini. In quest’ultimo caso, una mozione vuole facilitare l’accesso al mercato del lavoro per queste persone.

Come al Nazionale, il programma contempla anche una sessione straordinaria chiesta dall’UDC; il presidente dei democentristi, Marco Chiesa (TI), presenterà due mozioni fotocopia con quella che vengono trattate dalla camera del popolo.