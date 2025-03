Camere: legge sul tabacco e agricoltura

Keystone-SDA

Incomincia oggi pomeriggio la sessione primaverile delle Camere federali. Al Consiglio nazionale (14:00-19:00), in prima battuta verrà trattata una modifica di legge che consentirà una maggiore partecipazione dei Cantoni all'approvazione dei premi malattia.

(Keystone-ATS) Stando a quest’ultimo progetto, i Cantoni, al momento dell’approvazione dei premi, dovranno di nuovo poter prendere posizione sui premi previsti per il loro territorio. Inoltre quelli incassati in eccesso, che sono stati interamente coperti dalla riduzione dei premi o dalle prestazioni complementari, dovranno essere restituiti ai Cantoni invece che agli assicurati.

13esima AVS

Sbrigato questo dossier, la Camera del popolo si occuperà del finanziamento del fondo destinato alle vittime dell’amianto e della 13esima mensilità AVS.

In quest’ultimo caso, il Nazionale dovrà soltanto stabilire quando verrà versato questo supplemento, ossia molto probabilmente in una volta sola a partire dal dicembre dal 2026. La delicata questione del finanziamento – aumento dell’Iva? Maggiore prelievo sui salari? – verrà trattata in un secondo momento.

Pubblicità sigarette

Seguirà il dibattito, a livello di divergenze, riguardante la revisione della Legge sul tabacco in applicazione dell’iniziativa popolare approvata dal popolo nel 2022 che vuole vietare la pubblicità per sigari e sigarette.

Rispetto alla versione uscita dagli Stati, il Nazionale intende autorizzare, per esempio, la pubblicità nella parte interna dei giornali prevalentemente venduti su abbonamento e di cui almeno il 98% dei lettori è costituito da adulti. Altre eccezioni riguardano la promozione di sigari e sigarette da parte di personale itinerante e le degustazioni in luoghi accessibili al pubblico.

Movetia

Il Consiglio degli Stati, che si riunirà alle 16.15 fino alle 20:00, dovrà stabilire se entrare in materia oppure no sulla Legge Movetia, l’agenzia nazionale attiva a vari livelli per gli scambi e la mobilità in materia di formazione.

Il Consiglio federale, e il Nazionale, vorrebbero trasformare questo organismo in un istituto indipendente di diritto pubblico per rispondere meglio ai requisiti del governo d’impresa. La commissione competente degli Stati propone invece, per la seconda volta, la non entrata nel merito. Se questo risultato venisse confermato in aula, l’intero progetto decadrebbe.

Agricoltura

In seguito, ai “senatori” toccherà il tema principale della giornata odierna, ossia i crediti concesso all’agricoltura per il periodo 2026-2029.

Al pari del Consiglio nazionale, la commissione propone di aumentare i mezzi destinati a questo settore di quasi 400 milioni, superando il limite di 13,8 miliardi proposti dal Consiglio federale. Tale incremento dovrebbe soprattutto consentire di mantenere stabile il reddito, sotto pressione, delle famiglie contadine.