Camere: oggi le discussioni sul pacchetto di sgravio 27

Keystone-SDA

Il Consiglio nazionale (08.00-13.00) si occuperà oggi di uno dei dossier più attesi della sessione primaverile iniziata ieri: il programma di alleggerimento del bilancio della Confederazione.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le misure di contenimento della spesa proposte dal governo prevedono sgravi per 2,4 miliardi di franchi nel 2027 e di circa 3 miliardi nel 2028 e 2029. Tali misure sono necessarie, a detta dell’esecutivo, poiché da alcuni anni le uscite crescono più velocemente delle entrate.

Il Consiglio degli Stati ha già esaminato questo dossier nel dicembre scorso, riducendo il volume delle economie di circa un terzo. Al Consiglio nazionale le discussioni, previste su due giorni (oggi e domani), si preannunciano lunghe e animate.

Ad ogni modo, il tema dovrà essere liquidato entro la fine della sessione affinché un eventuale referendum e una votazione popolare possano essere organizzati prima dell’entrata in vigore del pacchetto di sgravi prevista per l’anno prossimo.

Da parte sua, il Consiglio degli Stati (08.15-13.00) sarà chiamato a esaminare gli accordi di libero scambio conclusi con la Thailandia, il Kosovo e l’Ucraina. Previsto anche l’esame di una serie di atti parlamentari e una sessione straordinaria “Locazioni”, dove sarà trattata una mozione di Carlo Sommaruga /PS/GE) intitolata “Mettere fine agli affitti abusivi”.