Camere: prescrizione reati gravi e adozione figliastro

Keystone-SDA

Prende avvio oggi pomeriggio la sessione primaverile delle camere federali (fino al 20 di marzo). Prima dell'inizio dei lavori, i due rami del parlamento osserveranno un minuto di silenzio per le vittime del rogo di Crans-Montana.

(Keystone-ATS) In seguito, sui banchi del Consiglio nazionale (14:30-19:00) arriverà la proposta di rendere l’omicidio imprescrittibile, come chiede un’iniziativa del Cantone di San Gallo. Il Consiglio degli Stati ha già dato il proprio assenso, ma la commissione preparatoria della Camera del popolo vuole invece mantenere la prescrizione dopo 30 anni. A suo parere, l’imprescrittibilità rischierebbe di suscitare false speranze nei familiari delle vittime, complicando al contempo le indagini sui casi.

La commissione propone tuttavia di modificare i termini di prescrizione dell’azione penale, al fine di consentire il perseguimento di un maggior numero di reati. Il termine di prescrizione per l’omicidio e altri reati penali dovrebbe essere portato da 15 a 30 anni, per armonizzarlo con quello dell’omicidio.

Adozione del figliastro

Fra gli altri temi di interesse al Nazionale figura l’adozione agevolata del figliastro: concretamente, i bambini nati da donazione di sperma potranno essere adottati più facilmente dal coniuge o dal partner. Il progetto riguarda i casi in cui il bambino vive col genitore legale e il genitore intenzionale sin dalla nascita. Il Governo vuole garantire loro una protezione giuridica completa. Sono interessati anche i bambini nati grazie ad altri metodi di procreazione medicalmente assistita autorizzati all’estero, compresa la maternità surrogata.

La commissione preparatoria vuole tuttavia rinunciare al requisito secondo cui la coppia deve aver convissuto per almeno tre anni. Propone invece di integrare l’idea di una genitorialità concepita in modo duraturo con una responsabilità congiunta nei confronti del bambino. Secondo la commissione, la domanda di adozione deve poter essere presentata anche prima della nascita del figlio del coniuge o del partner. Come l’esecutivo, chiede che tale richiesta sia trattata rapidamente, in modo che la decisione sia presa, di norma, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa.

Protezione dalle radiazioni

Il Consiglio degli Stati (16:15-20:00) dovrà affrontare la modifica della legge sulla radioprotezione, dossier già trattato dal Nazionale. Il progetto prevede che i gestori delle centrali nucleari debbano essere tenuti per legge ad assumere le spese per la distribuzione delle compresse allo iodio nel raggio di 50 chilometri.

Un’altra modifica prevede che le spese per i provvedimenti di risanamento di siti radiologicamente contaminati siano assunte in primo luogo da chi li rende necessari e in secondo luogo dai detentori dei siti. Questa disposizione si applica ad esempio ai contaminati in seguito all’impiego di pittura luminescente contenente radio nell’industria orologiera.

Prezzo farmaci e mance

In seguito, il programma dei lavori prevede una mozione con cui s’intende autorizzare l’importazione parallela di farmaci generici e un’altra mozione che mira a fare in modo che la mance facoltative non siano parte del reddito, e quindi non vengano tassate.

Un’altra mozione mira a rendere automatico la riduzione di prezzo per quei farmaci il cui brevetto è scaduto.