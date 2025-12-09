Camere: preventivo, IPG, tassa pronto soccorso, trasporti, radio FM

Riprendono i dibattiti in Parlamento con il Consiglio nazionale (08.00-13.00) che si occuperà ancora del preventivo 2026 della Confederazione. Ieri sera non è infatti riuscito a terminare le discussioni prima dell'interruzione della seduta.

(Keystone-ATS) All’ordine del giorno della Camera del popolo oggi figura anche il controprogetto all’iniziativa sugli asili nido. I due consigli si oppongono in particolare per quel che concerne l’ammontare con il quale sovvenzionare i cosiddetti accordi programmatici. Il Nazionale aveva proposto 200 milioni ma gli Stati ne hanno concessi solo la metà. La commissione preparatoria della Camera del popolo propone ora di allinearsi ai “senatori”, una minoranza di sinistra ha invece proposto 156 milioni.

Tra gli altri oggetti che saranno esaminati oggi, figura il progetto di legge volto a armonizzare le prestazioni erogate dall’Indennità per perdita di guadagno (IPG). Farà discutere anche il disegno di legge che chiede di introdurre una tassa di 50 franchi per chi si reca al pronto soccorso per casi non gravi.

Escluse da questa misura sono le donne incinte, i minorenni e le persone che si recano al pronto soccorso su indicazione scritta di un medico, di un centro di telemedicina o di un farmacista. L’esenzione vale anche per coloro che sono indirizzati ai reparti di pronto soccorso da un numero d’emergenza cantonale o che vi vengono accompagnate dai servizi di trasporto dei pazienti e di salvataggio.

Al Consiglio degli Stati (08.15-13.00) è previsto l’esame, a livello di divergenze, del credito d’impegno destinato a indennizzare l’offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori (TRV) per il periodo 2026-2028. In prima lettura gli Stati hanno concesso 3,525 miliardi, ma il Nazionale non ha voluto spenderne più di 3,365, a causa del piano di risparmi della Confederazione. La competente commissione chiede ai “senatori” di mantenere la divergenza.

La Camera dei cantoni discuterà in seguito tutta una serie di atti parlamentari di competenza del DATEC. Tra questi figura la mozione della Commissione dei trasporti del Nazionale volta a concedere ai cantoni Uri e Ticino la possibilità di limitare il traffico di aggiramento sulle strade cantonali quando gli assi nord-sud sono presi d’assalto dai vacanzieri.

La Commissione dei trasporti degli Stati propone al plenum di bocciare la proposta: il blocco di tratti stradali è già consentito dalla legislazione in vigore, la quale prevede che ciò avvenga d’intesa con la Confederazione per tutelare gli interessi sovraregionali. Oltre a ciò, la limitazione del divieto al solo asse nord-sud condurrebbe a una disparità di trattamento fra i Cantoni.

I “senatori” dovranno anche esprimersi sulla mozione che chiede di proseguire anche dopo il 2026 la trasmissione radiofonica in FM. La commissione preparatoria propone, con 5 voti contro 4 e 2 astensioni, di accogliere l’atto parlamentare.