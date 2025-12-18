Camere: preventivo, tassa traffico pesante, madri adottive

Keystone-SDA

Riprendono con l'esame delle divergenze sul Preventivo 2026 della Confederazione i lavori odierni al Consiglio nazionale. Le differenze riguardano, tra le altre cose, la cooperazione internazionale e Svizzera Turismo.

(Keystone-ATS) La Camera del popolo affronterà poi la revisione parziale della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). In un prossimo futuro, stando al disegno di legge, anche i camion a propulsione elettrica dovrebbero pagare il balzello.

Altro tema all’ordine del giorno: la modifica della Legge sulla protezione dell’ambiente. Per il risanamento di siti inquinati da schiume antincendio contenenti PFAS, è previsto che si possa ottenere un sostegno finanziario anche retroattivamente, per un periodo transitorio di due anni.

Il Consiglio degli Stati si occuperà da parte sua di tutta una serie di iniziative cantonali, tra cui quella del Ticino che domanda di parificare il periodo di protezione contro la disdetta parificando i diritti delle madri biologiche con quelli delle madri adottive.

Con 7 voti contro 5 la Commissione degli affari giuridici ha bocciato la proposta. La protezione contro il licenziamento è principalmente pensata per le madri che, dopo gravidanza e parto, devono prendersi cura di un neonato, mentre nei casi di adozione i bambini sono spesso più grandi e richiedono meno assistenza costante.