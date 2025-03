Camere: sostegno a stampa, merci, tassazione individuale, audizioni

Giornata intensa oggi in Parlamento: dapprima Consiglio nazionale e degli Stati si riuniranno in seduta ordinaria (fino alle 13.00). Nel pomeriggio i gruppi parlamentari dell'UDC, del PLR e del PVL procederanno con le audizioni dei due candidati al Consiglio federale.

(Keystone-ATS) Markus Ritter e Martin Pfister, che aspirano a prendere il posto che la consigliera federale Viola Amherd libererà a fine mese, saranno sentiti dal PS e dai Verdi tra una settimana. L’elezione è prevista per mercoledì 12 marzo.

Consiglio nazionale

Oggi il Consiglio nazionale inizierà esaminando, a livello di divergenze, tre modifiche legislative: la Legge sulle poste (LPO) volta a rafforzare il sostegno indiretto alla stampa; la Legge sull’energia, che vuole accelerare le procedure di pianificazione e autorizzazione per la realizzazione di impianti idroelettrici; nonché la legge sullo strumento di promozione della ricerca SWEETER (Swiss Energy Research for the Energy Transition and Emissions Reduction).

La Camera del popolo affronterà in seguito la revisione totale della Legge sul trasporto di merci (LTM). Nel suo messaggio il governo intende dotare i convogli con l’accoppiamento automatico digitale (DAC), adeguamento che intende sostenere con un contributo d’investimento di 180 milioni di franchi. Ulteriore obiettivo è l’ammodernamento del trasporto in carri completi isolati (TCCI), previsto tramite incentivo finanziario limitato di otto anni. Per i primi quattro anni il governo chiede 260 milioni. L’esecutivo intende inoltre rafforzare la navigazione sul Reno.

Consiglio degli Stati

Da parte sua, il Consiglio degli Stati discuterà, a livello di divergenze, del Messaggio sulla cultura per il periodo 2025-2028. La commissione preparatoria propone un compromesso sul deposito legale digitale per la Biblioteca nazionale svizzera.

I “senatori” affronteranno in seguito alcuni oggetti di competenza del Dipartimento federale dell’interno: la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico) e la modifica della LAMal concernente il secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi.

La Camera dei cantoni dibatterà in seguito uno dei temi forti di questa sessione invernale: il passaggio all’imposizione individuale. Il tema farà molto discutere: in commissione il controprogetto governativo all’iniziativa popolare “Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)” è infatti stato adottato solo con il voto decisivo del suo presidente Hans Wicki (PLR/NW).