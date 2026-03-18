Camere: tassa pronto soccorsi e divieto foie gras in programma
Riprendono stamane i dibattiti alle camere federali, col Nazionale che si riunirà anche nel pomeriggio (fino alle 19.00), mentre gli Stati si lasciano aperta questa opzione.
(Keystone-ATS) Prima dell’inizio dei lavori, i due rami del parlamento si ritroveranno in Assemblea federale per l’elezione di due giudici: uno per il Tribunale federale e l’altro per il Tribunale penale federale.
Sbrigato questo oggetto, la camera del popolo affronterà una sessione straordinaria incentrata sugli affitti (contrasto agli abusi, lex Koller, procedure di conciliazione). In seguito, il programma prevede l’iniziativa parlamentare che chiede di introdurre una tassa per i casi di lieve entità ai pronti soccorso. La commissione chiederà l’entrata in materia su un progetto contestato.
In seguito, il programma prevede l’esame dell’iniziativa che vuole vietare l’importazione di foie gras. Il plenum dovrebbe respingerla a favore del controprogetto indiretto, come raccomandato dalla commissione preparatoria.
Parecchio denso anche il programma al Consiglio degli Stati. In agenda diversi interventi riguardanti i richiedenti asilo e le procedure di espulsione, come anche una mozione che chiede un articolo costituzionale sulla digitalizzazione e un’altra che propone l’istituzione di una procura federale antiterrorismo.
I “senatori” tratteranno anche la riforma della pena detentiva a vita, giunta in procedura di conciliazione. Il progetto prevede che una persona condannata a una simile sanzione possa chiedere la liberazione condizionale dopo 17 anni e non 15 come adesso.
In seguito, il menù dei lavori prevede varie mozioni per contrastare la criminalità, compreso anche il tifo violento. Altri atti parlamentari si occupano invece delle telefonate moleste, mentre una mozione del “senatore” Fabio Regazzi (Centro/TI) domanda la creazione di una base legale che consenta di abbattere i lupi al superamento di una soglia numerica definita.