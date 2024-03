Canada conferma: stop a esportazione armi verso Israele

(Keystone-ATS) Il Canada fermerà tutte le spedizioni di armi verso Israele: lo ha confermato l’ufficio della ministra degli Esteri, Melanie Joly.

“Dall’8 gennaio il governo non ha approvato nuovi permessi di esportazione di armi verso Israele e ciò continuerà finché non saremo in grado di garantire il pieno rispetto del nostro regime di esportazione”, si legge in una dichiarazione citata dai media internazionali.

“Non esistono permessi aperti per l’esportazione di beni letali in Israele”, viene aggiunto nella nota che specifica come i permessi approvati prima dell’8 gennaio “rimarranno in vigore” poiché la loro cancellazione rischierebbe “importanti implicazioni sia per il Canada che per i suoi alleati”.