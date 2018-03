Il Tour de France parla decisamente spagnolo: dopo Oscar Pereiro nel 2006 e Alberto Contador nel 2007, quest'anno sarà Carlos Sastre ad indossare domenica la maglia gialla durante la tradizionale passerella trionfale sui Campi Elisi a Parigi. Nell'ultima decisiva cronometro di 53 km disputatasi sabato tra Saint-Amand e Montrond, l'iberico è riuscito a rintuzzare il previsto assalto di Cadel Evans, che la vigilia figurava in quarta posizione a 1 minuto e 34 secondi ed era considerato come il favorito per la vittoria finale. A meno di un cataclisma, domenica il podio dovrebbe quindi essere composto da, nell'ordine, Sastre, Evans e dall'austriaco Bernard Kohl. La prova è stata vinta dal tedesco Stefan Schumacher, che si era già aggiudicato l'altra cronometro di questa edizione 2008 della "Grande Boucle". Lo svizzero Fabian Cancellara, campione del mondo della disciplina nel 2006 e nel 2007, ha concluso al secondo posto. Dopo aver terminato solo quinto nella prima cronometro, questo risultato sicuramente gli infonde una certa fiducia in vista dei Giochi olimpici di Pechino.

Cancellara si rassicura prima di Pechino 26 luglio 2008 - 17:40 Lo spagnolo Carlos Sastre ha praticamente fatto sua l'edizione 2008 del Tour del France. Nell'ultima cronometro, lo svizzero Fabian Cancellara si è classificato al secondo posto. Il Tour de France parla decisamente spagnolo: dopo Oscar Pereiro nel 2006 e Alberto Contador nel 2007, quest'anno sarà Carlos Sastre ad indossare domenica la maglia gialla durante la tradizionale passerella trionfale sui Campi Elisi a Parigi. Nell'ultima decisiva cronometro di 53 km disputatasi sabato tra Saint-Amand e Montrond, l'iberico è riuscito a rintuzzare il previsto assalto di Cadel Evans, che la vigilia figurava in quarta posizione a 1 minuto e 34 secondi ed era considerato come il favorito per la vittoria finale. A meno di un cataclisma, domenica il podio dovrebbe quindi essere composto da, nell'ordine, Sastre, Evans e dall'austriaco Bernard Kohl. La prova è stata vinta dal tedesco Stefan Schumacher, che si era già aggiudicato l'altra cronometro di questa edizione 2008 della "Grande Boucle". Lo svizzero Fabian Cancellara, campione del mondo della disciplina nel 2006 e nel 2007, ha concluso al secondo posto. Dopo aver terminato solo quinto nella prima cronometro, questo risultato sicuramente gli infonde una certa fiducia in vista dei Giochi olimpici di Pechino.