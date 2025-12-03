The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Canton Friburgo in festa per nuovo presidente CN Pierre-André Page

Keystone-SDA

Un treno speciale ha accompagnato il nuovo presidente del Consiglio nazionale Pierre-André Page (UDC) in tre tappe attraverso il suo cantone d'origine, Friburgo, in una giornata di festeggiamenti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il 65enne e i suoi ospiti sono partiti poco dopo le 12.30 da Berna. Su un vagone salone è stato servito un “pic-nic dalla regione”, prima di una fermata a Flamatt dove Page è stato accolto dalle autorità locali.

Seconda tappa a Bulle – escludendo pertanto il capoluogo Friburgo, “non potevamo fermarci ovunque e ho voluto sottolineare il mio legame con la parte meridionale del Cantone” ha spiegato – dove il democentrista si è goduto un autentico bagno di folla e un aperitivo con la popolazione.

Quindi il convoglio è ripartito in direzione Romont, cittadina distante una decina di chilometri da Châtonnaye luogo natale del politico. Qui dopo una sfilata il programma prevede una cerimonia ufficiale e la cena.

Page, agricoltore da poco in pensione, fa parte del Parlamento nazionale dal 2015.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR