The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Cantoni alpini, ancora poca chiarezza su tassa seconde case

Keystone-SDA

Dopo l'abolizione del valore locativo sancita dall'elettorato ieri, l'annessa imposta immobiliare sulle abitazioni secondarie, pensata per compensare almeno parzialmente le perdite fiscali, è ora in fase di esame da parte dei cantoni di montagna.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Non è ancora chiaro se si opterà per un approccio coordinato o se la sua eventuale introduzione sarà di competenza dei comuni.

Per il momento, la Conferenza dei governi dei cantoni alpini (CGCA) si mostra cauta nelle sue dichiarazioni. Le condizioni nei singoli cantoni variano in alcuni casi, motivo per cui il coordinamento deve ancora essere analizzato, afferma il suo segretario generale, Fadri Ramming, raggiunto da Keystone-ATS.

Durante la campagna che ha preceduto l’appuntamento con le urne, la CGCA si era espressa apertamente contro l’abolizione del valore locativo. I cantoni di montagna sono infatti i più colpiti dall’abrogazione della tassa, visto che, considerando la loro vocazione turistica, pullulano di abitazioni secondarie sulle quali incassavano l’imposta.

Tuttavia, ad eccezione del Vallese – dove i contrari hanno prevalso, soprattutto nella parte francofona – i cantoni interessati hanno votato sì. Oltre al Ticino e ai Grigioni, si tratta di Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona e Appenzello Interno.

In soldoni, il canton Grigioni prevede un buco nelle entrate nell’ordine di 89 milioni di franchi. Sommando anche gli altri, il totale stimato è superiore ai 200 milioni.

Riguardo alla nuova tassa sulle seconde case, bisognerà valutare se saranno necessarie ulteriori modifiche legislative. In ogni caso, il processo che aspetta la CGCA non è dei più semplici. L’esperienza con i tentativi di introdurre un’imposta sulle abitazioni secondarie nei comuni – per esempio nei Grigioni a Silvaplana, Celerina e Pontresina – dimostra che è da mettere conto una certa resistenza da parte dei residenti e dei proprietari di abitazioni di vacanza, avverte Ramming.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR