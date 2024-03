Capo dell’UNRWA spera che Berna segua chi ha ripreso gli aiuti

(Keystone-ATS) Il capo dell’agenzia dell’ONU per i rifugiati palestinesi (UNRWA) Philippe Lazzarini spera che la Svizzera segua l’UE e gli Stati che hanno ripreso il loro sostegno all’organizzazione.

I finanziamenti sono garantiti fino alla fine di maggio, ha dichiarato dopo un’audizione davanti alla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N).

“L’importante è che la Svizzera continui a essere il partner che è stato finora”, ha dichiarato Lazzarini alla stampa elvetica dopo un’ora di discussione a Ginevra con i parlamentari. “Si tratta di un partenariato che risale a diversi decenni fa”.

DFAE non ha ancora versato i 20 milioni

In seguito alle accuse del coinvolgimento di dodici dipendenti dell’agenzia dell’ONU nel massacro del 7 ottobre scorso in Israele, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non ha ancora versato il suo contributo annuale di 20 milioni di franchi. I servizi di Ignazio Cassis attendono le consultazioni con le commissioni parlamentari e il rapporto finale sulla revisione della “governance” dell’UNRWA, previsto per il 20 aprile.

È stata inoltre avviata un’indagine sulle accuse rivolte ai dipendenti che sarebbero membri di Hamas, e si dovrà anche decidere se riprendere o meno i pagamenti svizzeri. Il Commissario generale dell’UNRWA ha spiegato queste misure ai membri della CPE-N.

Diversi parlamentari hanno dichiarato di essere in attesa dei risultati. Inoltre, la Commissione della politica estera del Nazionale non ha previsto alcun voto o raccomandazione dopo l’audizione odierna. Da quando, lo scorso dicembre, è stato raggiunto un compromesso dopo un primo “attacco” parlamentare all’UNRWA, le organizzazioni umanitarie in Medio Oriente possono ricevere aiuti solo dopo aver consultato le commissioni della politica estera del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Diverse ONG hanno chiesto alla Svizzera di fornire finanziamenti a partire da aprile.

Niente aiuti dagli USA per almeno un anno

“Non abbiamo più sentito parlare” delle accuse israeliane, ha deplorato Lazzarini. Quest’ultimo ha detto di aver spiegato ai parlamentari le “ragioni di certe campagne diffamatorie” in corso contro la sua agenzia, “che non sono necessariamente legate alla sua presenza a Gaza”. E ha sottolineato che alcune delle attività dell’UNRWA, poiché pongono l’accento sui diritti umani, sono viste da Hamas come una “minaccia”.

Secondo il Commissario generale, “la situazione oggi è meno drammatica” rispetto a un mese fa per l’agenzia. “Ma stiamo ancora funzionando mese dopo mese” e “abbiamo fondi fino alla fine di maggio”, ha affermato. Gli stipendi di decine di migliaia di persone possono essere pagati a marzo e aprile.

La Commissione europea ha sbloccato gli aiuti, così come i Paesi nordici, il Canada e l’Australia. Alcuni Paesi europei hanno addirittura aumentato i loro contributi in risposta alle difficoltà dell’agenzia. Anche gli Stati del Golfo sostengono l’UNRWA.

Il problema è che il principale donatore, gli Stati Uniti, ha congelato tutti gli aiuti fino al marzo 2025. Allo stesso tempo, gli USA invitato gli altri a fare uno sforzo per consentire all’agenzia ONU di continuare le sue attività. “Dovremo mobilitare ancora più Paesi” per compensare questa perdita, che rappresenta una minaccia “esistenziale” per l’UNRWA, ha ammesso Lazzarini.

Assistenza UNRWA parzialmente limitata

Pochi giorni fa, al capo dell’agenzia ONU è stato negato l’accesso alla Striscia di Gaza, senza ricevere alcuna spiegazione da parte dello Stato ebraico. Israele non permette più all’UNRWA di distribuire aiuti nel nord del territorio. “Lavoreremo con i nostri partner sul campo” per adattarci a questa situazione, mentre decine di migliaia di persone hanno ancora bisogno di assistenza in questa parte della Striscia di Gaza.

A seguito della decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di ieri di chiedere un “cessate il fuoco immediato”, Lazzarini spera che questo venga attuato. “Lo dobbiamo alla popolazione di Gaza”, ha aggiunto, in particolare per consentire l’ingresso di maggiori aiuti. Anche in questo caso c’è una discrepanza con Israele, che accusa le Nazioni Unite di non essere in grado di distribuire il volume di aiuti che lo Stato ebraico sta facendo passare, che sostiene essere sostanzioso.

Mentre la scorsa settimana l’ONU ha dichiarato che la carestia era imminente, diverse persone sono già morte per mancanza di cibo. Secondo Lazzarini, gli aiuti sono “totalmente insufficienti rispetto all’immensità dei bisogni”. Più della metà della popolazione ha carenze alimentari.