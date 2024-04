Capo Unrwa: a nord di Gaza bimbi muoiono di malnutrizione

(Keystone-ATS) “Nel nord di Gaza, neonati e bambini piccoli hanno cominciato a morire di malnutrizione e disidratazione. Oltre il confine ci sono cibo e acqua pulita, ma ci viene negato il permesso di fornire tali aiuti e salvare vite umane”.

Lo ha detto al Consiglio di Sicurezza Onu il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Philippe Lazzarini.

“I bambini stanno portando il peso di questa guerra – ha aggiunto – Più di 17.000 minori sono separati dalle loro famiglie, lasciati soli ad affrontare gli orrori di Gaza”. Lazzarini ha anche detto che “dobbiamo rifiutarci di scegliere tra mostrare empatia per i palestinesi o gli israeliani, e compassione per gli abitanti di Gaza o per gli ostaggi israeliani e le loro famiglie”.

“Oggi e’ in corso una campagna insidiosa per porre fine alle operazioni dell’Unrwa, con gravi implicazioni per la pace e la sicurezza internazionali”, ha detto il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Inoltre ha chiesto “un’indagine indipendente e una responsabilità sul palese disprezzo dello status protetto degli operatori umanitari ai sensi del diritto internazionale”.