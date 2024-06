Capo Unrwa: scuola-rifugio attaccata senza preavviso

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) “Un altro giorno orribile a Gaza. Un’altra scuola dell’Unrwa trasformata in rifugio attaccata. Questa volta a Nuseirat,colpita nella notte dalle forze israeliane senza preavviso agli sfollati o all’Unrwa”, scrive su X Philippe Lazzarini, capo dell’agenzia Onu .

“Almeno 35 persone sono state uccise e molte altre ferite. La scuola ospitava 6.000 sfollati quando è stata colpita. Le affermazioni secondo cui gruppi armati potrebbero essere stati all’interno del rifugio sono scioccanti. Non siamo tuttavia in grado di verificare queste affermazioni”, afferma.

“Attaccare, prendere di mira o utilizzare gli edifici delle Nazioni Unite per scopi militari costituisce una palese violazione del diritto internazionale umanitario – prosegue Lazzarini – Il personale, i locali e le operazioni dell’Onu devono essere sempre protetti. Da quando è iniziata la guerra a Gaza, oltre 180 edifici dell’Unrwa sono stati colpiti e più di 450 sfollati sono stati uccisi”.

“L’Unrwa condivide le coordinate di tutte le sue strutture (compresa questa scuola) con l’esercito israeliano e altre parti in conflitto. Colpire i locali Onu o usarli per scopi militari non può diventare la nuova norma. Tutto questo deve finire e tutti i responsabili devono risponderne”, conclude.