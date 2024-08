Capodoglio di 15 metri sul lungolago di Zurigo

(Keystone-ATS) Da stamane sul lungolago di Zurigo c’è un capodoglio lungo 15 metri. È parte di un’operazione artistica della durata di tre giorni del collettivo Captain Boomer, invitato dallo Zürcher Theater Spektakel in collaborazione con l’associazione di difesa dei mari KYMA.

Per il Zürcher Theater Spektakel, il confronto artistico con le questioni ecologiche è un punto forte già emerso in altre circostanze, si legge in un comunicato odierno. Il festival si svolge fino al primo settembre sulla Landiwiese di Zurigo-Wollishofen.

Con l’immagine “esplicitamente assurda ed emozionale di un capodoglio sul lungolago zurighese”, si punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla distruzione dell’ambiente, l’estinzione delle specie e la minaccia agli habitat naturali.