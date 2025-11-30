The Swiss voice in the world since 1935
Carlo Conti annuncia i 30 Big di Sanremo

Il direttore artistico Carlo Conti, ha annunciato oggi in diretta al Tg1 della Rai i nomi dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026 (24-28 febbraio).

1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta di Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samural Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Jay-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Lda e Aka7, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo.

