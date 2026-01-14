Carne Usa sta arrivando in Svizzera, ma solo nei ristoranti

La carne statunitense arriva in Svizzera, ma solo nei ristoranti Keystone-SDA

Nonostante l'accordo doganale fra Berna e Washington la carne statunitense difficilmente arriverà nei supermercati svizzeri, mostra un giro d'orizzonte realizzato dall'agenzia Awp.

2 minuti

(Keystone-ATS) Mentre la grande distribuzione rifiuta la novità, il settore della ristorazione si mostra invece interessato.

In base ai dati non definitivi dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) dal 10 dicembre – data di applicazione delle nuove regole – al 31 dicembre 2025 sono state importate 20,3 tonnellate di manzo e 2,3 di bisonte dagli Stati Uniti, ma zero pollame. Migros e Coop confermano la priorità alla carne elvetica: “Non riscontriamo la necessità di importare dagli Stati Uniti”, afferma un portavoce di Coop. Anche Lidl e Aldi escludono tale opzione.

Al contrario, grossisti per la ristorazione come GVFI e Transgourmet/Prodega importano già manzo e bisonte americani. “Abbiamo già effettuato importazioni nel quadro delle nuove condizioni doganali”, conferma Olivier Freiburghaus di GVFI. Altri, come Carnadis nella regione del Lemano, pensano a linee di hamburger di bisonte Usa. “Molte aziende americane desiderano stabilirsi qui”, spiega il direttore Michel Delévaux, aperto anche al pollo trattato al cloro, “poiché non ci sono residui nella carne”.

La legge svizzera obbliga i ristoranti a indicare origine di carne e pesce, come pure metodi con ormoni o stimolanti, ma non sempre sulla carta dei menu, precisa GastroSuisse.