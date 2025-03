Carnevale di Lucerna: 4 poliziotti feriti da petardi

Keystone-SDA

La notte scorsa alla conclusione del carnevale di Lucerna, il secondo più grande della Svizzera per affluenza dopo quello di Basilea, quattro agenti sono rimasti feriti in seguito al lancio di diversi petardi.

1 minuto

(Keystone-ATS) I feriti sono stati curati dal servizio di soccorso, ha comunicato oggi la polizia, aggiungendo che gli autori del gesto sono riusciti a fuggire senza essere identificati. Per il resto la polizia di Lucerna stila un bilancio positivo del carnevale sia in città che fuori: le sfilate e gli eventi si sono svolti per la maggior parte in modo molto pacifico senza incidenti degni di nota, indica il comunicato.

Secondo le stime della polizia, complessivamente 350’000 persone hanno festeggiato il carnevale a Lucerna durato sei giorni.

Prima della sfilata finale di un’ottantina di guggen – ieri sera – il carnevale di Lucerna è stato caratterizzato da altri due grandi cortei: quello di giovedì scorso che ne ha segnato l’inizio e quello di lunedì pomeriggio. A quest’ultimo, grazie al bel tempo erano presenti fino a 100’000 persone.

Nel 2026, il carnevale di Lucerna inizierà il 12 febbraio.