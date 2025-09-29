The Swiss voice in the world since 1935
Casa Bianca, siamo molto vicini ad un accordo su Gaza

Keystone-SDA

Per la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, Israele e Hamas sono "molto vicini" a raggiungere un accordo quadro per porre fine alla guerra a Gaza e garantire una pace duratura in Medio Oriente.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Parlando con i giornalisti prima del bilaterale tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu la funzionaria ha aggiunto che il presidente Usa avrebbe discusso il piano di pace in 21 punti con il premier israeliano.

Netanyahu e la sua delegazione sono appena decollati per Washington dove incontrerà il presidente Trump alle ore 11.00 ora locale alla Casa Bianca. Lo comunica l’ufficio del premier da Gerusalemme. Al termine dell’incontro, Trump e Netanyahu rilasceranno dichiarazioni alla stampa, alle ore 13.10 ora locale (le 19.10 in Svizzera).

Il presidente americano parlerà al telefono con l’Emiro del Qatar prima del suo incontro con il premier israeliano oggi alla Casa Bianca. Lo riferisce Axios, aggiungendo che la telefonata arriva mentre funzionari arabi affermano che gli Stati Uniti hanno modificato il testo del piano per porre fine alla guerra a Gaza, in base alle richieste di Netanyahu.

“Tutti, e intendo proprio tutti, sono esasperati da Bibi”, ha affermato un funzionario dell’amministrazione Usa a conoscenza dei colloqui di pace al giornalista Barak Ravid, secondo quanto riporta lui stesso su X.

Nel frattempo, almeno 33 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza dall’alba: lo riferiscono ad Al Jazeera fonti negli ospedali della Striscia. Almeno 24 delle vittime sono state uccise a Gaza City, dove l’esercito israeliano afferma di voler intensificare la sua offensiva.

Intanto, la Mezzaluna Rossa Palestinese ha dichiarato di aver evacuato 190 malati dalla Striscia di Gaza per cure mediche, in coordinamento con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

“Stamattina presto, le squadre della Mezzaluna Rossa, in coordinamento con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno continuato – afferma la Mezzaluna rossa su X – ad accompagnare i pazienti fino al valico, in preparazione del loro viaggio prima in Giordania, poi in Gran Bretagna e in diversi paesi europei per completare le cure. Tra loro ci sono diversi pazienti oncologici e persone con ferite gravi. Questa evacuazione rientra in una serie di operazioni umanitarie gestite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con la Mezzaluna Rossa Palestinese, in risposta alle catastrofiche condizioni sanitarie nella Striscia di Gaza e per consentire ai pazienti di ottenere le cure di cui sono stati privati all’interno della Striscia a causa dell’assedio e della mancanza di risorse”.

