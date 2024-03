Casse pensioni, rendimenti positivi

2 minuti

(Keystone-ATS) Febbraio positivo per le casse pensioni svizzere: stando a un’analisi periodica di UBS il rendimento medio, al netto delle spese, si è attestato all’1,3%.

Per quanto riguarda le singole classi di investimento, sul risultato hanno influito in particolare le azioni estere (+6,0%), mentre l’andamento più debole è stato registrato dalle obbligazioni svizzere (+0,3%) e dal comparto immobili (+0,1%).

Nel periodo in rassegna l’istituto di previdenza più ispirato ha conseguito un rendimento del 3,0%, quello meno accorto (o fortunato) -0,1%. In entrambi i casi si trattava di casse di piccole dimensioni, con patrimoni amministrati inferiori a 300 milioni di franchi.

“Il rally azionario globale ha ripreso slancio in febbraio”, commentano gli esperti di UBS. “Ciò è dovuto in parte alla pubblicazione di ulteriori buoni dati per il quarto trimestre negli Stati Uniti e in parte al fatto che i mercati azionari sono stati stimolati dall’entusiasmo per la rapida commercializzazione dell’intelligenza artificiale. Il mercato azionario svizzero, caratterizzato da un’elevata esposizione al settore farmaceutico e da una bassa presenza del ramo tecnologico, si è invece sviluppato in modo meno dinamico. Anche i mercati obbligazionari globali hanno chiuso in negativo, dopo che le aspettative di una rapida e forte riduzione dei tassi di interesse sono state ridimensionate”.

Dall’inizio dell’anno il rendimento delle casse pensioni è del +1,8%. Se si prende come riferimento il periodo intercorso dal 2006 – l’anno in cui UBS ha cominciato a fare i calcoli in questo campo – la performance media annua delle casse pensioni è stata del 3,0%. Nel 2023 il rendimento si è attestato al +5,0%, dopo un 2022 da dimenticare (-9,6%).