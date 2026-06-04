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Casse pensioni, rendimento positivo in maggio

Keystone-SDA

Le casse pensioni svizzere hanno approfittato in maggio del buon andamento dei mercati finanziari: il rendimento medio degli investimenti si è attestato al +1,6%.

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(Keystone-ATS) La performance da inizio anno sale così al +3,3%, emerge da un’analisi condotta sotto il marchio Swisscanto da Zürcher Kantonalbank (ZKB), la banca cantonale di Zurigo.

A trainare la crescita di maggio è stata soprattutto la classe delle azioni: i titoli esteri hanno registrato un balzo del 5%, mentre quelli svizzeri hanno guadagnato il 3%. Sull’intero 2026 (gennaio-maggio), i migliori risultati sono stati ottenuti dalle azioni estere (+11%), da quelle elvetiche (+5%) e dalle materie prime (+5%).

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