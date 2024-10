Casse pensioni: anche in settembre rendimento positivo

(Keystone-ATS) Anche settembre è stato positivo per le casse pensioni svizzere, come undici degli ultimi dodici mesi: stando a un’analisi periodica di UBS il rendimento medio, al netto delle spese, si è attestato allo 0,6%.

Per quanto riguarda le singole classi di investimento, sul risultato hanno influito in particolare le obbligazioni estere (+2,2%) e quelle svizzere (+0,7%), come pure le azioni straniere (+1,7%) Sostanzialmente stabili si sono mostrati gli immobili (+0,1%) e gli hedge funds (+0,2%), mentre negativi si sono rivelate le azioni svizzere (-1,3%).

Nel periodo in rassegna l’istituto di previdenza più ispirato ha conseguito un rendimento del +1,3%, quello meno accorto (o fortunato) -0,3%.

“In prospettiva, gli investitori dovrebbero prepararsi a un calo dei tassi d’interesse e al potenziale impatto sui mercati delle elezioni statunitensi”, commentano gli esperti di UBS. “La tendenza positiva per le azioni e le obbligazioni permane, grazie alla stabilizzazione delle condizioni economiche globali”.

Dall’inizio dell’anno il rendimento delle casse pensioni è del +6,8%: se si confermerà a fine anno sarà il migliore dal 2019. Se si prende come riferimento il periodo intercorso dal 2006 – l’anno in cui UBS ha cominciato a fare i calcoli in questo campo – la performance media annua delle casse pensioni è stata del 3,2%. Nel 2023 il rendimento si è attestato al +5,0%, dopo un 2022 da dimenticare (-9,6%).