Democrazia diretta in Svizzera
Casse pensioni: finora il rendimento 2025 è stato positivo

Il 2025 si sta rivelando turbolento per i mercati finanziari, ma finora il rendimento per le casse pensioni elvetiche è stato positivo.

(Keystone-ATS) Stando ai calcoli della società di consulenza Complementa i proventi medi conseguiti sino alla fine di agosto sono stati del del 3,0%.

“Nonostante tutto, le casse pensioni continuano a godere di buona salute”, affermano gli esperti di Complementa in un comunicato odierno. Gli istituti si occupano costantemente dei rischi di investimento: oltre alla diversificazione del portafoglio su diverse classi di attivi è in uso per esempio la copertura dei rischi di cambio, praticata dall’84% degli attori del mercato. Questo aspetto si rivela al momento importante, considerata la perdita di corso del dollaro.

Lo scorso anno le casse pensioni hanno generato un rendimento medio del 7,5%. I proventi hanno portato a un elevato tasso d’interesse del 3,9% per gli averi degli assicurati e a un aumento del grado di copertura. Intanto l’allocazione patrimoniale continua a cambiare: la quota azionaria ha raggiunto un livello record, mentre le obbligazioni hanno toccato il valore più basso dall’inizio della raccolta dati, concludono gli specialisti di Complementa.

