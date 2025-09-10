Casse pensioni: in agosto rendimento positivo

The Swiss voice in the world since 1935
Agosto positivo per le casse pensioni svizzere: stando a un'analisi periodica di UBS il rendimento medio, al netto delle spese, si è attestato allo 0,8%.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Per quanto riguarda le singole classi di investimento, sul risultato hanno influito in particolare le azioni svizzere (+2,0%) ed estere (+1,2%), nonché – in misura minore – le obbligazioni svizzere (+0,3%), mentre quelle estere (0,0%) hanno marciato sul posto, emerge dalle tabelle pubblicate oggi dall’istituto. È pure avanzato il comparto degli immobili (+0,1% gli investimenti diretti, +0,4% quelli indiretti). Nel periodo in rassegna l’istituto di previdenza più ispirato ha conseguito un rendimento dell’1,6%, quello meno accorto (o fortunato) dello 0,1%.

Dall’inizio dell’anno la performance è del 2,7%. Se si prende come riferimento il periodo intercorso dal 2006 – l’anno in cui UBS ha cominciato a fare i calcoli in questo campo – il rendimento medio annuo delle casse pensioni è stato del 3,4%. Nel 2024 l’indicatore si è attestato al +7,7% e nel 2023 al +5,0%, dopo un 2022 da dimenticare (-9,6%).

Gli esperti di UBS si dicono cautamente ottimisti riguardo all’andamento dei mercati globali. “Sebbene i mercati azionari siano attualmente privi di impulsi immediati e le valutazioni si attestino nella fascia alta dell’intervallo recente, si vedono pochi segnali di un’esagerazione diffusa”, affermano gli specialisti.

“La forte crescita degli utili continua a sostenere le valutazioni e l’atteso allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve in settembre dovrebbe fornire un ulteriore sostegno. Una certa volatilità a breve termine potrebbe però essere causata dai negoziati in corso sui dazi, dalle tensioni geopolitiche e da dati economici più deboli”, mettono in guardia i professionisti della società guidata da Sergio Ermotti.

