Casse pensioni: nel 2025 rendimento medio oltre il 5%

Keystone-SDA

Il dinamismo dei mercati finanziari ha influito positivamente sugli investimenti delle casse pensioni svizzere nel 2025.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il rendimento medio si è attestato al 5,3%, emerge da un’analisi condotta sotto il marchio Swisscanto da Zürcher Kantonalbank (ZKB), la banca cantonale di Zurigo. Il dato è comunque inferiore al +7,6% del 2024. Fra le varie classi di investimento spiccano le evoluzioni delle materie prime (+40,3%) e delle azioni svizzere (+16,7%).

La progressione media dei rendimenti ha avuto giocoforza un impatto positivo sul grado di copertura – cioè sul rapporto tra il patrimonio esistente e quello necessario per il finanziamento delle prestazioni – che a fine dicembre, per le casse private, era del 120,3%. Gli istituti di diritto pubblico hanno mostrato un valore del 104,2%.

Sul fronte delle prospettive gli specialisti di ZKB ritengono che il contesto sia favorevole per le azioni. “Da qualche tempo i dati economici sorprendono chiaramente in positivo e allo stesso tempo le condizioni finanziarie sono molto favorevoli, grazie alla riduzione dei tassi di interesse di riferimento e ai bassi premi di credito”, scrivono gli esperti nella loto analisi. “A livello regionale ci concentriamo sulle azioni dei mercati emergenti”, concludono.