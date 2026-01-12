Casse pensioni: nel 2025 rendimento positivo, +5,8%

Keystone-SDA

Il 2025 si è rivelato positivo per le casse pensioni svizzere: stando a un'analisi periodica di UBS il rendimento medio, al netto delle spese, si è attestato al 5,8%.

(Keystone-ATS) Per quanto riguarda le singole classi di investimento, sul risultato hanno influito in particolare le azioni svizzere (+16,9%) e quelle estere (+9,7%), come pure gli immobili (+4,9% direttamente, +4,0% indirettamente). Stabilità è stata mostrata dalle obbligazioni elvetiche (0,0%), mentre contributi negativi sono giunti da hedge funds (-1,6%), dalle obbligazioni straniere (-1,7%) e dal comparto private equity (-3,2%).

Il 2025 si chiude così con il rendimento un po’ più basso di quello del 2024, che era stato del 7,7%. Nel 2023 il dato si era attestato al +5,0%, dopo un 2022 da dimenticare (-9,6%). Se si prende come riferimento il periodo intercorso dal 2006 – l’anno in cui UBS ha cominciato a fare i calcoli in questo campo – la performance media annua delle casse pensioni è stata del +3,5%.

“Le azioni globali hanno registrato rendimenti positivi per il terzo anno consecutivo”, commentano gli esperti di UBS. L’ottimismo sull’ascesa dell’intelligenza artificiale, l’allentamento della politica monetaria da parte delle principali banche centrali e la resilienza economica, in particolare negli Stati Uniti, hanno prevalso sui venti contrari causati dalle preoccupazioni sui dazi e dal timore che i titoli tecnologici americani fossero diventati troppo costosi.

La disponibilità dei consumatori a mantenere il ritmo di spesa sostiene le prospettive economiche per il 2026, con una crescita in linea con le tendenze previste nella maggior parte dei paesi industrializzati. UBS rileva anche un calo dei rischi di inflazione: non sono previsti ulteriori tagli dei tassi d’interesse nell’area dell’euro o in Svizzera, vista la resilienza delle economie e la politica monetaria già accomodante. “Gli investitori dovrebbero concentrarsi sui dati fondamentali solidi e sulla resilienza dei propri portafogli”, concludono gli specialisti dell’istituto.