Cassis, ‘prontissimi a ospitare Putin-Zelensky a Ginevra’

La Svizzera è "prontissima" ad accogliere un eventuale incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'ucraino Volodymyr Zelensky.

(Keystone-ATS) Lo ha affermato oggi il ministro degli esteri elvetico Ignazio Cassis nel corso di una conferenza stampa congiunta con l’omologo italiano Antonio Tajani.

“Ringrazio il presidente Macron e la presidente Meloni per la fiducia al nostro Paese” per ospitare a Ginevra un incontro Putin-Zelensky, ha detto Cassis.

“Anche altri Paesi hanno già manifestato un desiderio in questo senso e la Svizzera è prontissima, anche a corto termine, a farlo: è la nostra specialità, lo sappiamo far bene, dalle questioni logistiche a quelle legali, tecniche o diplomatiche. Noi siamo a disposizione”.

“Questa disponibilità – ha puntualizzato il consigliere federale – l’ho ricordata costantemente nei contatti con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in questi ultimi mesi”.

La Svizzera offrirà “l’immunità” a Vladimir Putin, colpito da un mandato di arresto internazionale, a condizione che venga nel Paese “per una conferenza di pace”, ha precisato Cassis.

