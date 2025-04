Cassis a esposizione universale: appello a coesione e dialogo

Il consigliere federale Ignazio Cassis ha lanciato oggi un appello alla coesione e al dialogo in occasione dell'apertura della giornata svizzera all'Expo 2025 di Osaka, in Giappone.

(Keystone-ATS) Lo slogan dell’esposizione universale, Progettare la società futura per le nostre vite, è più importante che mai in un periodo di crescenti tensioni geopolitiche, ha dichiarato.

La Svizzera è orgogliosa di far parte, con il proprio padiglione, di una piattaforma in cui si incontrano innovazione, sostenibilità e aspirazioni condivise, ha dichiarato durante il suo discorso a Osaka il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), sottolineando che il progresso è possibile solo come processo comune a tutti.

Il responsabile della diplomazia elvetica ha anche ricordato la “profonda amicizia” tra Confederazione e Giappone, iniziata 160 anni fa. Nel campo della scienza e della tecnologia, il paese del sol levante è il principale partner della Svizzera in Asia e nel corso degli anni sono stati realizzati più di 70 partenariati.

Dal 2022, Osaka ospita anche una sorta di consolato scientifico svizzero – propriamente una sede di swissnex, la rete elvetica in materia di formazione, ricerca e innovazione – che è partner del padiglione della Confederazione all’Expo. È possibile scoprirvi il paese attraverso tre temi principali: tecnologie emergenti, qualità della vita e sostenibilità.

Il messaggio è chiaro, ha affermato Cassis: “Innovazione, benessere dell’umanità e sostenibilità sono interconnessi”. Il contributo della Svizzera non è quindi solo scientifico, ma anche “profondamente umano”.

Cassis dopo il Giappone in Cina

Osaka è la prima tappa di una visita ufficiale di Cassis dapprima in Giappone poi in Cina. Domani il capo del DFAE ha in programma un colloquio con il ministro degli esteri nipponico Takeshi Iwaya incentrato sulle principali questioni internazionali e sugli sforzi congiunti per promuovere un multilateralismo efficace. Sono previsti anche incontri formali con rappresentanti del Ministero dell’economia, del commercio e dell’industria e con quelli del Ministero dell’istruzione, della scienza e della tecnologia, ha indicato il DFAE in una nota la settimana scorsa.

Dopodomani Cassis sarà a Pechino per un colloquio con il ministro degli esteri cinese Wang Yi incentrato sugli eventi geopolitici attuali e sulle questioni internazionali di interesse comune. Visiterà inoltre a Pechino il China International Machine Tool Show, letteralmente Mostra internazionale della macchina utensile in Cina, dove incontrerà alcuni dirigenti di aziende svizzere del settore.

Il viaggio si concluderà a Shanghai venerdì con una visita alla locale sede di Schindler, “azienda pioniera nello sviluppo delle relazioni economiche tra Svizzera e Cina”. Cassis approfitterà della sua presenza nel Regno di Mezzo per incontrare i rappresentanti della comunità svizzera.