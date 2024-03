Catena della solidarietà: raccolti 2,5 milioni per gli aiuti a Gaza

1 minuto

(Keystone-ATS) La Catena della Solidarietà ha raccolto oltre 2,5 milioni di franchi in favore delle popolazione a Gaza da quando è stata lanciata la campagna per le donazioni il 1° novembre 2023.

I fondi, che alle 9:00 di questa mattina hanno raggiunto una somma complessiva di 2’669’528 franchi vengono impiegati per sostenere sette progetti umanitari nella Striscia di Gaza attraverso i propri partner, ad esempio Terre des hommes, l’Aiuto delle chiese evangeliche svizzere (ACES) e l’organizzazione non governativa femminista per la promozione della pace Frieda, tutti già attivi sul posto da diversi anni.

Grazie al sostegno delle Ong è possibile fornire alle famiglie colpite dalla grave crisi umanitaria beni urgentemente necessari, come cibo, kit igienici e aiuti in denaro, scrive oggi la Catena della Solidarietà in un comunicato. In più viene offerto un sostegno psicosociale alle famiglie, in particolare alle donne e ai bambini.