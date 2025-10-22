Catena Solidarietà, giornata raccolti oltre 3 mio per Gaza

Quando manca poco più di un'ora al termine della Giornata nazionale di raccolta fondi per la popolazione civile della Striscia di Gaza, la Catena della Solidarietà ha raccolto oltre 3 milioni di franchi. Le donazioni erano possibili dalle 07.00 alle 23.00.

(Keystone-ATS) L’evento era realizzato in collaborazione con la SSR: il denaro racimolato consentirà alle associazione umanitarie partner svizzere di fornire un aiuto d’emergenza vitale per migliaia di persone, aggiunge l’ente.

La popolazione di Gaza sta vivendo la crisi più grave della sua storia: decine di migliaia di vittime, infrastrutture distrutte, un sistema sanitario paralizzato e una carestia ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite. L’accordo di cessate il fuoco recentemente firmato tra Hamas e Israele consente finalmente di intensificare l’aiuto umanitario: la solidarietà è quindi ora più essenziale che mai, ha evidenziato la Catena della Solidarietà in una nota.

Grazie alle donazioni, le sue ONG partner distribuiranno viveri, acqua potabile, farmaci, ripari e prodotti d’igiene, assicurando aiuti finanziari diretti alle famiglie e garantendo l’accesso alle cure mediche nonché un sostegno psicosociale. Se la situazione lo consentirà, si contribuirà anche alla ricostruzione delle infrastrutture essenziali e delle abitazioni.